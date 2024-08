Heróis de farda: Policiais salvam bebê em situação crítica Uma bebê de apenas cinco meses teve a vida salva por policiais militares do 26º Batalhão, na manhã desta terça-feira (20.08), no...

Uma bebê de apenas cinco meses teve a vida salva por policiais militares do 26º Batalhão, na manhã desta terça-feira (20.08), no bairro Lírio do Campos II, no município de Nova Mutum (241 km de Cuiabá). A mãe acionou a polícia após a menina cair da cama e convulsionar.

