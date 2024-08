Heróis de Mato Grosso: Bombeiros Retornam Após Missão no Sul Militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT) retornaram nesta sexta-feira (02.08) ao Estado após duas semanas de atuação... Momento MT|Do R7 03/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 03/08/2024 - 13h46 ) ‌



Militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT) retornaram nesta sexta-feira (02.08) ao Estado após duas semanas de atuação no Rio Grande do Sul (RS), onde prestaram apoio nas operações de busca por vítimas desaparecidas nas cidades gaúchas afetadas pelo desastre natural causado pelas chuvas.

