Heróis de Verde Resgatam Filhote de Pássaro em Perigo O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde de terça-feira (27.08), um filhote de pássaro da espécie bem... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 17h12 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h12 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde de terça-feira (27.08), um filhote de pássaro da espécie bem-te-vi que ficou preso em um coqueiro em uma residência no bairro Parque do Lago, em Guarantã do Norte (a 708,9 km de Cuiabá).

‌



