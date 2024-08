Momento MT |Do R7

Heróis em Ação: Polícia Militar Salva Vítimas de Incêndio em Várzea Grande Policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar resgataram, neste domingo (04.08), duas pessoas de um incêndio em uma residência...

Policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar resgataram, neste domingo (04.08), duas pessoas de um incêndio em uma residência localizada no bairro Vila Rica, em Várzea Grande. As vítimas, um homem e uma mulher, de 77 e 46 anos respectivamente, possuíam limitações.

