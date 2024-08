História em Jogo: Ana Vitória Rumo à Medalha Olímpica

Momento MT |Do R7

A jogadora Ana Vitória, natural de Rondonópolis, alcançou um marco histórico ao assegurar a primeira medalha para Mato Grosso nas Olimpíadas de Paris. Com a vaga já garantida na final do futebol feminino, a atleta está certa de trazer uma medalha para casa, não sabe qual medalha irá levar, mas está determinada a brigar até o final com seu time pelo tão esperado pódio.

