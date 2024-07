Homem-Aranha em Apuros: A Prisão Inusitada na Índia Aparentemente, na Índia, o Homem-Aranha está mais para bandido do que herói. A polícia de Déli, capital do país, prendeu um homem... Momento MT|Do R7 24/07/2024 - 18h34 (Atualizado em 24/07/2024 - 18h34 ) ‌



Aparentemente, na Índia, o Homem-Aranha está mais para bandido do que herói. A polícia de Déli, capital do país, prendeu um homem de 20 anos fantasiado no trânsito.

