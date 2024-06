Homem ataca cliente de bar com galho de 1 m e soca funcionário em incidente chocante

Alto contraste

Homem ataca cliente de bar com galho árvore no Texas

Durante um surto aleatório, um homem usou um galho de 1,5 metro para bater na cabeça de um cliente desavisado de um bar. Logo após o ataque com o galho, o mesmo homem socou um funcionário do estabelecimento. O caso aconteceu na sexta-feira (21) em Dallas, no Texas. As informações são do NY Post.

