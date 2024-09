Momento MT |Do R7

Homem é preso após agredir e ameaçar namorada em Sinop Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (11.09), após agredir a namorada com socos e chutes, além de enforcá...

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (11.09), após agredir a namorada com socos e chutes, além de enforcá-la, no bairro Jardim Primavera, no município de Sinop (a 480 km de Cuiabá). A vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo.

