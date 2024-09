Momento MT |Do R7

Homem é preso após atacar vizinho com facão em Tapurah Policiais militares do 1º Pelotão prenderam em flagrante, neste domingo (08.09), um homem por tentativa de homicídio contra o vizinho...

Policiais militares do 1º Pelotão prenderam em flagrante, neste domingo (08.09), um homem por tentativa de homicídio contra o vizinho no município de Tapurah (389 km de Cuiabá). A vítima foi atingida com dois golpes de facão nas costas e um na região de trás da cabeça.

