Homem é preso em flagrante com 429 tabletes de maconha avaliados em R$ 1,5 milhão

Equipes militares do 4º Comando Regional e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na noite desta segunda-feira (07.4), 429 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 358 quilos, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). As equipes prenderam um homem por tráfico de drogas e ainda recuperaram um veículo com registro de roubo.

