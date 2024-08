Homem é preso em flagrante por ato de zoofilia em Tangará da Serra

Momento MT |Do R7

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por policiais militares do 19º Batalhão, neste domingo (18.08), suspeito por zoofilia contra um cachorro. O caso ocorreu em uma residência localizada no bairro Jardim Tarumã, no município de Tangará da Serra (242 km de Cuiabá).

