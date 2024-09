Homem é preso por porte ilegal de armas em Canabrava do Norte

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 23º Batalhão prenderam, nesta terça-feira (02.09), um homem, de 44 anos, por porte ilegal de arma de fogo, em Canabrava do Norte (a 1.037 km de Cuiabá). Ele estava com duas espingardas e diversas munições sem registro.

