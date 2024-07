Homenagem a Gandhi: Cuiabá Celebra a Paz com Novo Memorial O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, inaugurou o memorial e a estátua em homenagem a Mahatma Gandhi no Parque da Família, na...

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, inaugurou o memorial e a estátua em homenagem a Mahatma Gandhi no Parque da Família, na noite desta quinta-feira (26). A solenidade contou com a presença do vice-ministro de Relações Econômicas da Índia, Dammu Ravi, do embaixador da Índia, Suresh Reddy, acompanhado de sua esposa Sneha Reddy, e do Dr. Umesh Murky, representante do país asiático na capital mato-grossense.

