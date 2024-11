Homenagem de Rosana Martinelli ao Dia do Professor e da Mulher Rural A senadora Rosana Martinelli (PL-MT), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), prestou homenagem ao Dia do Professor e...

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), prestou homenagem ao Dia do Professor e ao Dia Internacional da Mulher Rural. A parlamentar ressaltou a importância dos professores e das mulheres do campo para o desenvolvimento do Brasil, e destacou a necessidade de investimentos em educação e na valorização das trabalhadoras rurais.

