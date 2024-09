Homenagem especial a colaboradores do MPMT e inteligência em MT Nesta terça-feira (10), o projeto “Amigos do CSI” prestou homenagem a profissionais que atuam na área de inteligência em Mato Grosso...

Nesta terça-feira (10), o projeto “Amigos do CSI” prestou homenagem a profissionais que atuam na área de inteligência em Mato Grosso e aos colaboradores que dão suporte às ações realizadas pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O reconhecimento fez parte da programação alusiva ao Dia do Profissional de Inteligência, celebrado em 06 de setembro.

