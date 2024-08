Homenagem Verde: Bosque em Memória de Defensora Pública A Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o proprietário da “Fazenda Água...

A Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o proprietário da “Fazenda Água Preta III”, prevendo a doação ao Município de área verde urbana com mais de 54 mil metros quadrados para instalação do “Bosque Municipal Dra. Safira Vanessa Carneiro Costa”.

