Homens são presos após ameaçar moradores em Sinop

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam dois homens, de 51 e 53 anos, por cobrar mediante ameaça e uso de arma de fogo uma dívida de dois moradores do bairro Recanto Suíço, em Sinop, no final da tarde desta quarta-feira (28.08).

