Honduras alerta sobre possível golpe de Estado Após uma crise com a embaixada dos Estados Unidos e em meio a acusações de ligação com narcotráfico, a presidente de Honduras, Xiomara... Momento MT|Do R7 05/09/2024 - 18h32 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Após uma crise com a embaixada dos Estados Unidos e em meio a acusações de ligação com narcotráfico, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, denunciou nessa quarta-feira (4) que existe um plano para destruir seu governo e também interferir no próximo processo eleitoral, previsto para 2025.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Candidatos do PL e PRD relatam sofrer Perseguições em Colíder e afirmam ter Resiliência em sua Caminhada

• Proposta dobra limite de dedução para doação pela Lei Rouanet em região atingida por desastre

• Projeto cria política nacional para pessoas com ostomia