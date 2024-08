Horário eleitoral: um espaço para a democracia A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta quinta-feira (29) que o horário eleitoral no... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 19h02 (Atualizado em 29/08/2024 - 19h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta quinta-feira (29) que o horário eleitoral no rádio e na TV será um espaço de exercício democrático de informação. A declaração foi feita durante a abertura da sessão do TSE na manhã desta quinta-feira(29).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Cármen Lúcia diz que horário eleitoral será exercício democrático

• Comissão aprova proposta que fortalece transparência de normas da defesa agropecuária

• Polícia Civil prende em Cuiabá suspeitos que comercializavam veículos furtados pela internet