Hortas Comunitárias: Um Novo Futuro para Xerém As hortas comunitárias em Xerém, no distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, serão ampliadas por meio de parceria entre... Momento MT|Do R7 04/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 04/08/2024 - 13h06 ) ‌



Hortas Comunitárias em Xerém

As hortas comunitárias em Xerém, no distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, serão ampliadas por meio de parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), o Instituto Zeca Pagodinho (IZP) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

