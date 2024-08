Ibama Contrata 300 Brigadistas Para Combater Incêndios em MT

Momento MT |Do R7

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou a contratação de 300 brigadistas para reforçar o combate aos incêndios florestais em Mato Grosso, estado que enfrenta uma situação crítica de queimadas em seus três biomas: Amazônia, Cerrado e Pantanal. A medida foi oficializada nesta terça-feira (27) com a publicação da portaria no Diário Oficial da União.

