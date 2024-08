Identificação das Vítimas do Acidente Aéreo em Mato Grosso é Concluída

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Mato Grosso concluiu os exames de DNA e identificou quatro das cinco vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido em Apiacás, no norte do estado, no dia 15 de agosto. As famílias poderão, enfim, se despedir de seus entes queridos, com a liberação dos corpos marcada para esta sexta-feira (23).

