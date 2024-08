Identificação de Vítimas: Como Peritos Trabalham Após Queda de Avião A identificação dos corpos das vítimas do acidente com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas, na tarde de sexta-feira (9), em Vinhedo... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Queda de avião

A identificação dos corpos das vítimas do acidente com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas, na tarde de sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior paulista, será feita por meio de três técnicas no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, no centro da capital paulista, para onde os corpos estão sendo encaminhados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Bolsista do Governo de MT conquista vice-campeonato mundial de tênis sub-14

• Prefeitura de Vinhedo apoiará moradores abalados com acidente

• Gastronomia pantaneira é destaque em evento nacional: “é fantástica, sensacional”, avalia francês