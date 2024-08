Identificação Rápida: Politec Revela Nomes de Vítimas de Acidente Aéreo

Momento MT |Do R7

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) obteve a identificação oficial, por meio de exame de DNA, de quatro das cinco vítimas do acidente aéreo em Apiacás, no norte do Estado, na última quinta-feira (15.08).

