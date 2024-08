Idoso é Detido por Tentativa de Resgate de Jacaré em Cabo Canaveral Um idoso de 71 anos identificado como Robert Tencie Colin foi preso após laçar um jacaré de 2.7 metros no Cabo Canaveral, na Flórida... Momento MT|Do R7 07/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 07/08/2024 - 13h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jacaré foi submetido a eutanásia, afirmam habitantes do canal

Um idoso de 71 anos identificado como Robert Tencie Colin foi preso após laçar um jacaré de 2.7 metros no Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a prisão foi motivada pelo fato de Colin ter capturado o animal sem as permissões necessárias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Ministra diz que conflito em MS não interessa a ninguém

• Estímulo ao microcrédito produtivo é aprovado pela CAS

• Medida provisória amplia lista de cidades gaúchas aptas a cadastrar famílias no Auxílio Reconstrução