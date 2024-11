Iluminação rosa no Congresso destaca a importância do Outubro Rosa O Congresso recebe projeção de frases e imagens nesta quarta-feira (16), das 17 horas às 23 horas, como parte das ações de conscientização... Momento MT|Do R7 16/10/2024 - 15h10 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h10 ) twitter

O Congresso recebe projeção de frases e imagens nesta quarta-feira (16), das 17 horas às 23 horas, como parte das ações de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama — o Outubro Rosa. O objetivo da campanha, realizada anualmente desde o início da década de 1990, é compartilhar informações e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença para aumentar as chances de cura e reduzir os casos de mortalidade. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



