Imagens que Contam Histórias: A Exposição "Fotocênicas" em Cuiabá A exposição “Fotocênicas”, do fotógrafo Fred Gustavos, será aberta no próximo sábado (03.08), no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá...

A exposição “Fotocênicas”, do fotógrafo Fred Gustavos, será aberta no próximo sábado (03.08), no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (Misc). Viabilizada com recursos do edital Viver Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a mostra apresenta registros de mais de 380 espetáculos encenados por artistas mato-grossenses.

