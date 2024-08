Imagens Reveladoras: Polícia em Busca de Autor de Crime em Várzea Grande

Imagens de um homem com um galão nas mãos chegando ao terreno em que 12 gatos foram mortos queimados nesta semana em razão de um incêndio, no município de Várzea Grande, vão ajudar a polícia a identificar o suposto autor do crime. A delegada Liliane Murato, que atua na Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), afirmou que foi requerida perícia no local para auxiliar as investigações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.