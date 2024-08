Impacto da Seca na Safra de Milho em MS: Queda Acentuada A produção de milho safrinha em Mato Grosso do Sul foi revisada para baixo devido ao clima seco, com a nova projeção de 9,3 milhões...

A produção de milho safrinha em Mato Grosso do Sul foi revisada para baixo devido ao clima seco, com a nova projeção de 9,3 milhões de toneladas, uma queda de 34,7% em relação à safra 2022/23, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.