Impacto das apostas online na vida dos brasileiros

Em pronunciamento nesta terça-feira (3), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) manifestou preocupação com o impacto crescente das apostas on-line sobre a saúde financeira e mental dos brasileiros. O parlamentar citou um estudo da Strategy&, consultoria estratégica da PwC, que aponta que as apostas online desviaram recursos significativos do consumo no varejo, afetando a recuperação econômica do país, mesmo em um cenário de aumento de renda e recorde de empregos.

