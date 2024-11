Inauguração de quiosque de tapioca no cone em Várzea Grande Com o auxílio da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT, Diego Fabrinny abriu a primeira unidade da franquia Konioca...

Com o auxílio da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT, Diego Fabrinny abriu a primeira unidade da franquia Konioca em Mato Grosso. Há cerca de dois meses o quiosque, que inaugurou no espaço Pátio VG no Várzea Grande Shopping, conta com equipamento patenteado e um food truck.

