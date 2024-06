Momento MT |Do R7

INCA e sociedades médicas divergem sobre estratégias de rastreamento do câncer de pulmão Em debate na Comissão Especial sobre Combate ao Câncer, o INCA e a Aliança contra o Câncer do Pulmão divergiram quanto à ênfase...

Alto contraste

A+

A-

Audiência Pública - Rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no SUS. Secretário Científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica - Sociedade Brasileira de

Em debate na Comissão Especial sobre Combate ao Câncer, o INCA e a Aliança contra o Câncer do Pulmão divergiram quanto à ênfase no rastreamento entre as estratégias de enfrentamento à doença.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Alunos terão mais tempo para concluir curso após nascimento de filho

• Aprovado acordo sobre Previdência Social entre Brasil e República Tcheca

• INCA e sociedades médicas divergem quanto à ênfase no rastreamento do câncer de pulmão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.