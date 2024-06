Incêndio destrói 20 casas em comunidade na zona sul de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma área de 1.500 metros quadrados, atingindo 20 casas da comunidade Olaria, no bairro do Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado ocorreu por volta da meia-noite e o fogo foi controlado por volta das 8h. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investigará as causas do incêndio.

