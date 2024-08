Incêndio Devasta Vegetação no Complexo do Alemão Um incêndio atingiu na tarde desta sexta-feira (23) uma área de vegetação na parte alta do Morro do Sapo, uma das comunidades que... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 21h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h01 ) ‌



Incêndio no Complexo do Alemão

Um incêndio atingiu na tarde desta sexta-feira (23) uma área de vegetação na parte alta do Morro do Sapo, uma das comunidades que compõem o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. As chamas e a fumaça se alastraram rapidamente, por causa da estiagem que atinge a capital nos últimos dias.

