Incêndio Devastador Ameaça Biodiversidade no Parque Cristalino II Um incêndio de grandes proporções consome o Parque Estadual do Cristalino II, localizado entre os municípios de Novo Mundo e Alta...

Um incêndio de grandes proporções consome o Parque Estadual do Cristalino II, localizado entre os municípios de Novo Mundo e Alta Floresta, a 791 km e 800 km de Cuiabá, respectivamente. As chamas, que já duram 15 dias, ameaçam uma das áreas mais biodiversas da Amazônia, com 81 focos de calor espalhados por três frentes distintas, sendo o maior deles a apenas 70 km do município de Novo Mundo.

