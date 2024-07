Momento MT |Do R7

Incêndio em casa de repouso no Uruguai deixa dez idosos mortos Um incêndio numa casa de repouso matou dez idosos na cidade Treinta y Tres, no Uruguai, neste domingo (7). De acordo com veículos...

Alto contraste

A+

A-

Casa de repouso pegou fogo no Uruguai

Um incêndio numa casa de repouso matou dez idosos na cidade Treinta y Tres, no Uruguai, neste domingo (7). De acordo com veículos de comunicado uruguaios, todas as vítimas eram residentes, enquanto nenhum funcionário se feriu. Ao todo, morreram oito mulheres e dois homens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Palmeiras vence o Bahia e encosta na liderança do Brasileirão

• Incêndio mata dez idosos em casa de repouso; caso é investigado

• Fluminense sofre derrota para o Fortaleza e crise se agrava no Brasileirão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.