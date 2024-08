Incêndio em Cuiabá: Bombeiros em Ação para Controlar Chamas O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na quinta-feira (22.08), um incêndio em vegetação na área do Centro... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 12h31 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na quinta-feira (22.08), um incêndio em vegetação na área do Centro Político Administrativo de Cuiabá, nos fundos do Hospital do Câncer. O combate às chamas durou aproximadamente oito horas.

