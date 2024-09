Incêndio em Guarantã do Norte mobiliza bombeiros O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atuou no combate a um incêndio em uma residência e em um carro que aconteceu no... Momento MT|Do R7 04/09/2024 - 17h42 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h42 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atuou no combate a um incêndio em uma residência e em um carro que aconteceu no bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte (709 km de Cuiabá) nesta terça-feira (03.09).

