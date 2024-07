Momento MT |Do R7

Incêndio em lavoura mobiliza bombeiros em Campo Novo do Parecis O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, nesta quinta-feira (18.07), um incêndio em uma lavoura nas proximidades...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, nesta quinta-feira (18.07), um incêndio em uma lavoura nas proximidades do bairro Milão, no município de Campo Novo do Parecis (391 km de Cuiabá).

