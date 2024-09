Incêndio em lixão mobiliza bombeiros em Primavera do Leste

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na tarde deste domingo (08.09), um incêndio em uma área de lixão no bairro Buritis, em Primavera do Leste (a 234,3 km de Cuiabá). Cerca de 60 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas.

