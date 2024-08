Incêndio em Silos de Grãos: Bombeiros Agem Rápido em Lucas do Rio Verde O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada desta quarta-feira (21.08), um incêndio de... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h42 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada desta quarta-feira (21.08), um incêndio de grandes proporções em uma indústria de grãos localizada no município de Lucas do Rio Verde (a 331 km de Cuiabá). Foram necessárias quatro horas de combate e aproximadamente 60 mil litros de água para controlar as chamas.

