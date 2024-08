Momento MT |Do R7

Incêndio Florestal Devasta Área em Morocó e Mobiliza Bombeiros Na última terça-feira (06/08), o Corpo de Bombeiros Militar de Lucas do Rio Verde enfrentou um incêndio florestal que devastou cerca...

Na última terça-feira (06/08), o Corpo de Bombeiros Militar de Lucas do Rio Verde enfrentou um incêndio florestal que devastou cerca de 100 hectares na região do Morocó, na Fazenda Rio Verde. A operação de combate ao fogo, conduzida por uma equipe do 13º Batalhão, durou aproximadamente quatro horas e mobilizou três bombeiros militares, duas viaturas e brigadistas das fazendas vizinhas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.