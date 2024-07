Incêndio florestal em Cáceres: Bombeiros combatem chamas na região de Porto Conceição

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) segue combatendo o incêndio florestal que atinge a região de Porto Conceição, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá), nesta segunda-feira (01.07). No local, os bombeiros atuam nas duas margens do Rio Paraguai. Do lado de Cáceres, os militares realizam a construção de aceiros para confinar o fogo, enquanto do lado de Poconé a estratégia de combate é o uso do contrafogo (o fogo controlado como estratégia para mudar a direção do incêndio). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Voo para Uruguai faz pouso de emergência em Natal após turbulência

• Entenda a eleição para deputados na França e reflexos da disputa

• Brasileira vai a tribunal após vídeo amoroso com preso em Londres

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.