Incêndio no Pantanal: Bombeiros de MT combatem chamas em Cáceres

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso continua combatendo um incêndio florestal que atinge a região de Porto Conceição, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá), nesta terça-feira (02.07). No local, os bombeiros atuam nas duas margens do Rio Paraguai. Do lado de Poconé, os militares trabalham no rescaldo para evitar a reignição do fogo com maior intensidade, enquanto do lado de Cáceres os bombeiros fazem o combate direto das chamas nas áreas onde há acesso. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• NOTA DE ESCLARECIMENTOS

• Vídeo: cobra venenosa é flagrada por mulher saindo de vaso sanitário

• Câmara analisa projeto que prevê indenização às vítimas de crimes contra liberdade sexual; acompanhe

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.