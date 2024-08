Incêndio no Túnel da Covanca: Dez Vítimas Internadas Dez pessoas continuam internadas após inalar fumaça durante o incêndio ocorrido quinta-feira passada (8) no túnel da Covanca, na... Momento MT|Do R7 13/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h06 ) ‌



Incêndio no Túnel da Covanca

Dez pessoas continuam internadas após inalar fumaça durante o incêndio ocorrido quinta-feira passada (8) no túnel da Covanca, na Linha Amarela, via expressa que liga a Ilha do Governador, na zona norte, à Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

