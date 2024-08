Incêndio suspeito causa caos no aeroporto de Guarulhos Três voos foram cancelados e oito tiveram que ser alternados para outros locais após um forte cheiro de fumaça que foi sentido na manhã... Momento MT|Do R7 31/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 31/08/2024 - 17h11 ) ‌



Três voos foram cancelados e oito tiveram que ser alternados para outros locais após um forte cheiro de fumaça que foi sentido na manhã de hoje (31) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As operações ficaram suspensas no terminal aéreo por cerca de meia hora.

