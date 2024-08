Incêndios ativos em cinco cidades do interior paulista Cinco cidades do interior paulista estão com focos de incêndio ativos neste sábado (31), informou a Defesa Civil do estado de São Paulo... Momento MT|Do R7 31/08/2024 - 16h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 16h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cinco cidades do interior paulista estão com focos de incêndio ativos neste sábado (31), informou a Defesa Civil do estado de São Paulo. Segundo o órgão, os focos de fogo foram verificados nas cidades de Morro Agudo e Pedregulho, ambos na região de Franca; em Altinópolis e Franca, na área de Ribeirão Preto; e em Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Cinco municípios paulistas estão com foco de incêndio ativo

• Fliparacatu premia alunos em concurso de redação e desenho

• Mato Grosso declara emergência devido a incêndios florestais e seca severa