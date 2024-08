Incêndios Criminosos: Duas Prisões em São Paulo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou neste domingo (25) que duas pessoas foram presas por serem suspeitas de... Momento MT|Do R7 25/08/2024 - 16h41 (Atualizado em 25/08/2024 - 16h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndios em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou neste domingo (25) que duas pessoas foram presas por serem suspeitas de atuar em incêndios criminosos no interior de São Paulo. Segundo Freitas, um deles foi preso na região de São José do Rio Preto no sábado (24).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Dois são presos por suspeita de incêndios criminosos em São Paulo

• FAB cede avião para auxiliar no combate ao fogo no interior paulista

• Brasília e outras capitais ficam encobertas por fumaça de queimadas