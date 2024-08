Incêndios Devastadores: Amazônia em Chamas Em menos de um mês, o fogo consumiu 2,5 milhões de hectares da Amazônia. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 12h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem da Amazônia em chamas

Em menos de um mês, o fogo consumiu 2,5 milhões de hectares da Amazônia. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ). A média histórica para área afetada pelo fogo no mês é 1,4 milhões de hectares.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Brasília amanhece coberta de fumaça pelo segundo dia seguido

• PF deflagra operação em combate à mineração ilegal de ouro na região de Nordestina/BA

• Promotoria estimula preservação do patrimônio público entre estudantes