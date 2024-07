Momento MT |Do R7

Incêndios Florestais: Bombeiros em Ação em Mato Grosso Em Pontes e Lacerda, as equipes se concentram na Serra do Patrimônio e em Vila Bela da Santíssima Trindade o combate acontece na...

Em Pontes e Lacerda, as equipes se concentram na Serra do Patrimônio e em Vila Bela da Santíssima Trindade o combate acontece na região do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

